OL : « C'est chaotique », Lopes avoue que Lyon n'est pas au niveau

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Anthony Lopes, gardien de l'OL, après la lourde défaite contre le PSG (0-5) : « On était venu ici avec des intentions. Puis je provoque le penalty, ça nous coupe les jambes... On a eu des occasions de revenir dans le match avant la mi-temps, mais on ne marque pas. Pareil en début de deuxième période... On aurait dû être plus tueur devant le but du PSG. Et après, on a fait des erreurs, et contre une équipe comme ça, ça ne pardonne pas. On était venu ici pour jouer notre jeu, on connaissait les forces de Paris. Et on a subi des contres... On n'a pas été au niveau, surtout en deuxième période. 0-5, c'est chaotique, c'est très sévère pour nous... Ça fait beaucoup. Là, on va se reposer pendant la trêve. Il faut remettre le bleu de chauffe, retourner au boulot, et ne pas baisser les bras, surtout maintenant. Il faut continuer à travailler en réglant les mauvaises choses et en gardant les points positifs. On a pas mal de choses à améliorer pour revenir sur le podium de la L1, qui est notre notre objectif », a-t-il lancé sur Canal+.