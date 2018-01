OL : Bruno Genesio l’a mauvaise à Bordeaux

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la défaite à Bordeaux (1-3) : « C’est un coup d’arrêt pour nous. On peut perdre des matchs, mais c’est la manière qui m’embête. Il nous a manqué de l’agressivité et de l’engagement pour un match à l’extérieur. Tout allait bien ces derniers temps, on a peut-être cru inconsciemment qu’il suffisait d’enfiler le maillot de l’OL pour l’emporter. On a procédé à deux changements dès la mi-temps pour secouer tout le monde et essayer de surprendre l’adversaire, mais c'était insuffisant. Mis à part sur coups de pied arrêtés, on n’a vraiment pas réussi à les mettre en danger. Notre possession a été stérile, ça a manqué de mouvement et d’appels en profondeur. C’est une grosse déception, mais il faut se servir de cette défaite logique pour la suite », a-t-il lancé sur OL TV.