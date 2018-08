OL : Bruno Genesio et les mystères du mercato de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais avait pris les devants lors de ce mercato d'été en recrutant deux joueurs, Léo Dubois et Martin Terrier, dès le mois de janvier dernier. Mais depuis l'ouverture du marché des transferts c'est le grand calme du côté du Groupama Stadium, les départs étant clairement plus nombreux que les signatures. Interrogé sur cet étrange mercato de l'OL, Bruno Genesio a préféré rester prudent plutôt que de prendre des risques inutiles à deux semaines de la fermeture de cette période toujours complexe.

« Durant ce mercato, on a des choses qu’on souhaitait faire et qu’on n’a pas faites, et des choses qu’on ne souhaitait pas faire et qu’on a faites. C’est la vie d’un club. On a des désirs mais on doit aussi tenir compte du contexte. Myziane Maolida avait émis le souhait de partir. C’est aussi le point de départ de son transfert (...) Il peut se passer encore beaucoup de choses jusqu’au 31 août (...) L’avenir de Maxwel Cornet ? Je discute souvent avec mon président à ce sujet », a lancé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, lequel avait visiblement décidé de taper en touche sur l'ensemble de ce sujet très sensible pour l'OL et ses supporters.