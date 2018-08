OL : Bravo Aulas, Sagnol bluffe tout le monde sur le mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais bat son plein avec la signature de Jason Denayer en provenance de Manchester City et l’échec du club rhodanien dans le dossier Ruben Dias. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fait énormément réagir. Si beaucoup d’observateurs et de supporters sont sceptiques, réclamant notamment des renforts supplémentaires en défense ou au poste de sentinelle, Willy Sagnol a lui félicité l’OL pour son recrutement. Sur RMC, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a loué la cohérence du mercato lyonnais.

« Je pense que Lyon ambitionne de redevenir le dauphin du PSG et même de les titiller pour le titre, c’est l’ambition de Jean-Michel Aulas. Après en termes de recrutement, je pense qu’ils font des bonnes choses. Que ce soit l’an passé ou cette année. Ils viennent de recruter Denayer, qui avait été très bon avec la Belgique il y a deux-trois ans et qui s’est un perdu. J’espère que l’OL va le relancer, car en défense il y a un déficit. Mais ils font vraiment des choses intéressantes en période de mercato » a confié l’ex-latéral droit de l’Equipe de France. Reste qu’en interne, on espère encore se renforcer à Lyon. Un deuxième défenseur central est notamment visé selon plusieurs sources, malgré l’échec dans le dossier Ruben Dias…