OL : Bras de fer Genesio-Aulas sur le mercato ce vendredi

Dans : OL, Mercato.

Après un été complètement fou, le plus actif depuis des années à l’OL, qu’en sera-t-il du marché des transferts hivernal ?

La décision ne sera peut-être pas dévoilée dès ce vendredi, mais au surlendemain du début de la trêve hivernale, et à une semaine de l’ouverture du marché des transferts, une réunion capitale se tiendra entre Jean-Michel Aulas et le staff technique. Bruno Genesio et son équipe auront pour mission de convaincre leur président d’effectuer un effort afin de recruter un milieu de terrain au profil uniquement défensif, ce qui manque le plus à son équipe aux yeux des techniciens. Il va falloir sortir les bons arguments car le président rhodanien n’avait pas forcément prévu de rajouter un joueur sans consentir un départ en premier lieu, et les recherches de la cellule de recrutement ne s’étaient pas concentrées sur ce secteur de jeu. Interrogé par L’Equipe à ce sujet, JMA a clairement fait savoir qu’il était très réservé sur une action possible à ce poste.

« Mais il n'est pas encore sûr qu'on recrute à ce poste. On a Jordan Ferri, qui n'est pas partant pour le moment et qui peut le suppléer par séquences. On a aussi investi, l'été dernier, 20 ME sur Pape Cheikh Diop et Tanguy Ndombele. On peut imaginer qu'ils puissent remplir ce rôle de milieu défensif par moments. Si on recrute un joueur, ça sera un très bon. Cela m'embêterait pour Lucas, qui s'est imposé à ce poste. Ce n'est pas comme ça qu'on le mettrait en confiance. Et si c'est pour faire jouer son suppléant seulement un ou deux matches, j'imagine que les joueurs déjà présents peuvent le faire », a confié Jean-Michel Aulas, qui s’étonne clairement de cette demande précise effectuée avant le mercato.