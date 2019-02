OL : Boumsong défonce ce cliché sur Messi le gentil gars

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Auteur d’une première partie de saison époustouflante sur le plan statistique, Lionel Messi sera bien évidemment le danger numéro 1 pour le match de ce mardi entre Lyon et Barcelone.

Le prodige argentin parvient toujours à être l’élément déclencheur, et même souvent finisseur, des matchs de son équipe, et ce depuis plus de 10 ans. Et en dehors du terrain, pour une star de son rang, le quintuple Ballon d’Or se fait tout de même très discret dans les pages people des magazines. Au point de passer pour le plus gentil des joueurs. Ce n’est pas le cas selon Jean-Alain Boumsong, ancien international français de l’Olympique Lyonnais et de la Juventus notamment, et qui raconte une anecdote lorsqu’il a affronté le Barça de Messi quand il évoluait au Panathinaïkos.

« Messi n’est pas toujours aussi gentil. Il chambre. Ce match-là, je crois qu’on avait mené 1-0. On les avait énervés. On perd 5-1. Si on perd 10-1, c’est pareil, tellement ils avaient été extraordinaires. Il savait, il s’attendait à ce que je vienne de manière un peu agressive. Il a trouvé les solutions. A un moment donné, il vient me chambrer et il me met des coups. Je le regarde et je lui dis : « Mais t’es sérieux ? Tu veux rivaliser ? ». Il me fait comme ça (le doigt sur la bouche) : « Tais-toi, regarde le score ». Et il y avait 5-1. Il est chambreur », a livré sur SFR Sport l’ancien rugueux défenseur central, désireux de donner l’autre version de Lionel Messi, même si on a encore du mal à imaginer l’Argentin aller frotter les chevilles de Jean-Alain Boumsong.