OL : Botter les fesses de Memphis Depay, Genesio sait que ça marche

Dans : OL, Ligue 1.

Après un début de saison qui a connu des hauts et de bas, Memphis Depay a frappé dimanche dernier à Troyes en signant un triplé et en faisant souffrir comme rarement les défenseurs de l'ESTAC. Evoquant ce brutal réveil de l'attaquant néerlandais, Bruno Genesio estime y être pour quelques chose. Car le coach de l'Olympique Lyonnais a choisi la manière forte afin de pousser Memphis Depay à se secouer un peu.

« Je ne sais pas si l’on peut dire que je l’ai secoué mais j’ai eu de bonnes discussions avec Memphis. Ces derniers temps, il a parfois été hors du groupe, parfois remplaçant et je pense que ça lui a été bénéfique. Il s’est remis en question et c’est vrai qu'à l'entraînement, c’est un joueur différent de ce qu’on a pu voir en début de saison. Je suis content qu’il ait été récompensé par ses trois buts, ce qui est très important pour un attaquant, mais je suis également content de son implication dans le jeu, de la structure de l’équipe avec lui. Il a été très intéressant et il faut qu’il continue comme cela », a prévenu le technicien de l’Olympique Lyonnais, convaincu que Memphis Depay peut confirmer tout le bien que pense l’OL de lui, et tout l’argent que Jean-Michel Aulas a lâché pour le faire venir de Manchester United.