OL : Boss de l'OL à 19 ans, Aouar est choqué

Dans : OL, Ligue 1.

Indiscutable aux yeux de Bruno Genesio depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar est l’une des grosses satisfactions de l’Olympique Lyonnais durant cette première partie de saison. Polyvalent et régulier sur le terrain, irréprochable en dehors, l’international espoir français fait l’unanimité. Dans une interview accordée à La Tribune, il s’est estimé « surpris » d’être déjà un titulaire de l’OL, alors qu’il était à peine dans le groupe rhodanien en début de saison.

« Je reviens de loin. J'étais hors du groupe au début, il ne faut pas l'oublier. Cette période a été une grosse source de motivation pour rattraper le temps. Surpris de m'être aussi vite imposé ? Un peu oui. C'est allé très vite pour moi. Je n'étais pas dans le groupe, ensuite j'ai 5 minutes de jeu et, d'un seul coup, je suis titulaire. Ça va très vite dans le foot. On nous le répète mais quand ça arrive, tu te dis que c'est incroyable » a lâché celui qui est désormais dans le viseur de plusieurs gros clubs européens comme le FC Barcelone. Rien que ça… Pas mal, pour un jeune de 19 ans ayant à peine six mois de Ligue 1 dans les jambes.