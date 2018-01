OL : Bordeaux, Malcom et OM-ASM, Rafael prévient les troupes

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux.

Titulaire face au Paris Saint-Germain il y a une semaine, Rafael est l’un des relais de Bruno Genesio dans le vestiaire rhodanien.

« J’ai un rôle à jouer ici grâce à mon expérience » a d’ailleurs confirmé le Brésilien en conférence de presse. C’est donc dans un rôle de patron de l’effectif de l’OL que l’ancien défenseur de Manchester United a mis ses coéquipiers en garde avant le choc face à Bordeaux dimanche : attention à l’enflammade générale. Selon Rafael, il faut garder les pieds sur terre malgré la belle période que traverse l’OL, sans quoi une grosse désillusion pourrait arriver…

« On a une très bonne dynamique mais on ne doit pas être trop confiants non plus. Ça pourrait nous mettre en danger. C’est difficile de jouer contre des équipes comme ça, notamment après un changement d’entraîneur, car on ne connaît pas sa façon de fonctionner, on ne sait pas à quoi s’attendre. Je connais bien Malcom, je l’avais vu jouer au Brésil et c’est un très bon joueur. Il y aussi le fait que Marseille et Monaco s’affrontent, c’est presque un match à six points qu’on jouera à Bordeaux » a lâché Rafael en mode guerrier. Remplaçant face à Monaco en Coupe de France, le défenseur droit pourrait d’ailleurs être préféré à Tete en Gironde…