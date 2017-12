OL : Bonne année bonne santé, c'est l'OL version Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio (après la victoire de l’Olympique Lyonnais à Toulouse) : « On est en effet très satisfait de finir 2017 sur cette victoire. On sait que cela n’est jamais facile de venir gagner à Toulouse. C’est la troisième année de suite que l’on repart du Stadium avec les trois points et il a fallu montrer des qualités techniques et de belles vertus morales. On a réussi une première période plutôt bien maitrisée et si on avait réussit à se mettre à l’abri, on se serait évité cette seconde mi-temps plus difficile. Il faut en effet féliciter les joueurs pour cette performance. Ils ont fait du très bon travail. C’est une très belle performance digne des plus grandes années du club. Les joueurs peuvent partir en vacances l’esprit tranquille. Concernant le staff, on a encore quelques jours avant de couper. »