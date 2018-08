OL : Bof bof bof, Pierre Ménès n'est pas convaincu par l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Evoquant sur son blog la victoire de l'Olympique Lyonnais vendredi soir contre Strasbourg, Pierre Ménès a reconnu qu'il n'était pas réellement emballé par la prestation de la formation de Bruno Genesio. Et s'il veut bien reconnaître que cet OL a encore besoin d'un peu de temps pour se régler, le consultant de Canal+ a quand même vu des choses pas terribles.

« Cette troisième journée de Ligue 1 a commencé vendredi avec la petite victoire de Lyon sur Strasbourg. Avec une première mi-temps très inquiétante de la part des Lyonnais, qui auraient pu être menés au score si les Strasbourgeois étaient mieux équipés offensivement qu’ils le sont actuellement. Le jeu lyonnais - si on peut parler de jeu tant les offensifs tentaient leur numéro chacun de leur côté - était totalement improductif. Le match a basculé sur un coup du sort avec cette passe adressée à Depay qui lui arrive dans le dos mais également dans le dos des défenseurs alsaciens et qui revient sur Terrier, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs face à ses anciens coéquipiers. Un but qui a fait très mal à un Racing qui, avec son effectif et ses forces offensives du moment, a bien du mal à revenir au score une fois mené. Après le repos, l’OL a été plus convaincant, s’est créé quelques occasions mais a marqué son deuxième but sur un contre de 100 mètres. Certes bien joué, mais qui reste un contre de 100 mètres. Au final, c’est une victoire assez peu aboutie pour cette équipe lyonnaise qui est encore clairement en rodage », écrit Pierre Ménès, qui demande à revoir l'Olympique Lyonnais avant de tirer des jugements définitifs.