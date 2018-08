OL : Bluffé par le PSG, il se contentera de la deuxième place

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

L’Olympique Lyonnais n’a pas terminé son marché des transferts, mais la priorité sera désormais donnée au terrain avec la reprise du championnat.

Le club rhodanien va devoir se défaire de sa sale habitude de perdre des points contre des formations abordables, à commencer par la réception d’Amiens ce dimanche. Il faudra faire preuve de cette régularité pour aller chercher une place sur le podium, et pourquoi pas une place de dauphin du PSG. Car Martin Terrier, la recrue offensive de l’OL, n’imagine pas une seule seconde aller damner le pion au club de la capitale.

« L’OL a fini 3e la saison dernière, on va essayer de faire les mêmes performances cette saison, voire plus. Je pense que la 2e place est largement atteignable. Notre effectif se connaît. On peut bosser dans la continuité avec de nombreux joueurs de talent. Après, il faut être réaliste et honnête, le PSG est au-dessus. Mais si on peut s’accrocher, on le fera. Le PSG ? C’est une équipe taillée pour remporter la Ligue des champions. On connaît son collectif fort, sans parler de ses individualités, Neymar, Mbappé, qui, lui, est surprenant… », a confié au Parisien un Martin Terrier qui refuse de rêver du titre en Ligue 1.