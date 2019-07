OL : Blasé à Lyon, Fekir devait partir au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

En début de semaine, Lyon et le Bétis Séville ont officialisé le transfert de Nabil Fekir, moyennant 10 ME hors bonus. Le club andalou ayant terminé 10e de Liga, la destination peut surprendre pour le capitaine rhodanien. Mais selon Ludovic Obraniak, interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, c’est une certaine lassitude accumulée dans la capitale des Gaules qui a poussé Nabil Fekir à faire ses valises. Surtout, pour l’ancien footballeur de Lille, le Bétis peut être un bon tremplin pour le champion du monde 2018.

« La décision de Fekir est une surprise. Il a été un joueur au combien important, il l’est toujours, malgré sa saison post-Mondial compliquée, avec des blessures, et tout cela après une visite médicale avortée avec Liverpool. C’est un choix surprenant de sa part. Avec les arrivées de Sylvinho et de Juninho, je pensais qu’il allait faire une année en plus à l’OL. Il aurait pu se servir de cette année-là comme un tremplin pour attirer les clubs qu’il avait attiré un an auparavant. Ce transfert, je ne vois que la lassitude, une envie. Il n’a que 26 ans certes, mais il voulait découvrir autre chose. Comme il ne peut plus viser les quatre gros des championnats majeurs, il est obligé de prendre une étape intermédiaire. Le Betis, c’est une belle équipe. Ça peut être un bon tremplin pour lui » a confié le consultant, qui attend désormais avec impatience de voir ce que donnera Nabil Fekir en Liga.