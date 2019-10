OL : Blanc tout proche ? Aulas hésite avec Baticle

Dans : OL, Ligue 1.

Ce jeudi soir, Jean-Michel Aulas était présent sur le plateau de L’Equipe d’Estelle pour évoquer l’actualité de l’Olympique Lyonnais.

Alors que son club rhodanien traverse une crise sans précédent depuis plus de vingt ans, avec sept matchs de suite sans la moindre victoire en Ligue 1, le président des Gones s’est confié sur tous les sujets, et notamment sur celui de l’entraîneur. Si plusieurs noms circulent pour prendre la succession de Sylvinho, JMA a toutefois laissé une chance à Gérald Baticle. Adjoint de l’OL depuis 2011, sous les ordres de Rémi Garde, Bruno Genesio ou Sylvinho, le technicien de 50 ans assure actuellement les entraînements de Lyon. De façon durable ? Aulas ne l’exclut pas.

« Nous avons pris un certain nombre de décisions concernant l'entraîneur. Juridiquement, Sylvinho n’est pas limogé, il a été écarté. Et Gérald Baticle fait l’intérim pendant que nous allons consulter, voir, et prendre des décisions adéquates. On ne s’interdit rien, y compris le fait de faire confiance aux gens de la maison, bien sûr. On est en train de faire un certain nombre de rencontres », a lancé le président de l’OL, qui avoue aussi avoir rencontré Laurent Blanc au cours des dernières heures. Autant dire que si l’OL venait à garder Baticle sur son banc de touche, les supporters lyonnais l’auront clairement mauvaise.