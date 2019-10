OL : Blanc sans Gasset, attention à la boulette

Dans : OL, Ligue 1.

Une semaine après l’annonce officielle du départ de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais court toujours après son futur entraîneur. En interne, Laurent Blanc est globalement apprécié. Mais le président Jean-Michel Aulas souhaite impérativement que Jean-Louis Gasset débarque dans les valises de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour Rolland Courbis, il est évident que l’OL ne doit pas faire l’erreur d’embaucher Laurent Blanc sans l’ex-coach de l’ASSE. Et cela pour plusieurs raisons…

« C’est un management qui les intéresse tous les deux. La complémentarité avec Jean-Louis Gasset a été démontrée. Si Gasset n’y va pas, on verrait Laurent Blanc pour la première fois sans Gasset et cela voudrait dire que s’il prend Franck Passi et que ça ne marche pas, on dira que c’était de la faute de Franck Passi » a commenté le consultant de RMC, pour qui cela comporterait bien trop de risques d’engager Laurent Blanc sans Jean-Louis Gasset. Un avis visiblement partagé par Jean-Michel Aulas, lequel avait indiqué sur la Chaîne L’Equipe que la présence de JLG donnerait plus de poids à la candidature de Laurent Blanc, en concurrence avec Jocelyn Gourvennec pour le poste d’entraîneur de l’OL. En parallèle, l’ancien coach marseillais Rudi Garcia, peu apprécié par Juninho, semble totalement hors course...