OL : Blanc n’a pas de temps à perdre avec les gamins de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Pour la succession de l’entraîneur Bruno Genesio, qui ne prolongera pas à la fin de son contrat en juin, l’Olympique Lyonnais aurait fait de Laurent Blanc sa priorité.

Si les deux parties continuent de démentir d’éventuels contacts, le président Jean-Michel Aulas a confié qu’il s’estimait compatible avec l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Reste à savoir si le Cévenol correspond à la philosophie du club rhodanien, qui accorde une place importante aux jeunes joueurs. Quitte à en subir les conséquences dans les moments difficiles. Et c’est justement le point qui inquiète Frank Leboeuf.

« Laurent Blanc fonctionne sur un système de confiance, avec une certaine maturité des joueurs, ce qui n'est pas le cas de la plupart des joueurs de Lyon, où on voit qu'il y a des hauts et des très bas, a prévenu le consultant de RMC. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser quand on voit les Lyonnais jouer. On ne sait pas s'ils vont être performants, s'ils vont avoir envie ou s'ils vont être capables. »

Un profil incompatible ?

« Donc je me pose la question de savoir si ça peut fonctionner avec la psychologie de Laurent Blanc, a poursuivi l’ancien coéquipier de l’entraîneur chez les Bleus. Laurent n'est pas forcément un formateur, c'est quelqu'un qui veut avoir affaire à des adultes, et je n'ai pas l'impression que tous les joueurs de Lyon soient arrivés à ce stade-là. » Il n’empêche que le favori de Jean-Michel Aulas a clairement ouvert la porte à l’OL.