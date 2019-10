OL : Blanc à Lyon, Memphis Depay lâche les scoops

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

En feu ce jeudi soir à l’occasion du match éliminatoires de l’euro 2020 face à l’Irlande du Nord, Memphis Depay l’était tout autant après la rencontre.

Après son doublé, l’attaquant lyonnais a également été interrogé sur la situation de son club, qui vient de virer Sylvinho. Une décision que l’ancien de Manchester United regrette, estimant que l’entraineur brésilien n’avait pas vraiment eu le temps de mettre en place sa méthode.

« Je me sens désolé pour Sylvinho qu’il ait été sacrifié parce que je pense qu’il a apporté de la passion à l’équipe et au club, de la fraîcheur, un état d’esprit nouveau. Mais ça prend du temps ce genre de choses pour changer un club », a confié Memphis Depay en zone mixte. Une mauvaise nouvelle pour lui en tout cas, sa place étant quasiment assurée et de préférence dans l’axe, avec le Brésilien. Mais selon ses dires, sa cote serait également élevée avec Laurent Blanc, annoncé comme le futur entraineur de l’OL.

« Si je connais Laurent Blanc ? Oui, je crois que c'est un ancien entraîneur du PSG. Il a voulu m'acheter à un moment, donc je pense qu'il me connaît », a annoncé le Néerlandais, persuadé que l’ex-entraineur du PSG voulait le faire venir au début de sa carrière. Possible, même si à son époque parisienne, Laurent Blanc n’avait pas vraiment la main sur le recrutement…