OL : Bisounours et Nabil Fekir, Aulas est cash !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Juninho l'a confié cette semaine en marge de la conférence de presse de présentation de Thiago Mendes, il apprécie énormément Nabil Fekir et il espère pouvoir compter sur lui cette saison. Mais le football est un business et en cette période de mercato l'avenir du capitaine de l'Olympique Lyonnais est toujours aussi flou, essentiellement parce qu'il n'a plus qu'un an de contrat et que forcément des choses vont devoir se passer dans les semaines qui viennent. Et pour Jean-Michel Aulas, même s'il est évident que Nabil Fekir n'entamera probablement pas la saison avec une seule année d'engagement avec Lyon, l'OL n'est en aucun cas obligé financièrement de vendre son seul champion du monde.

Dans Le Progrès, le président de l'Olympique Lyonnais est franc. « Nabil a un bon de sortie. On n’est pas dans un monde de bisounours, il ne lui reste qu’une année de contrat. On a des discussions qui ne sont pas suffisamment précises pour les évoquer. Il y a des discussions avec des gens qui ne sont pas pressés d’aboutir parce qu’ils veulent bien négocier. Mais nous n’avons pas besoin d’argent. Et on souhaite le garder si on ne trouve pas de quoi le remplacer », prévient très clairement Jean-Michel Aulas, histoire de faire comprendre à tout le monde que sur ce mercato estival 2019 c'est l'Olympique Lyonnais qui donne le tempo des opérations.