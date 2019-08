OL : Bingo, Mangala pour 12ME à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Non, le mercato de Lyon n’est pas encore terminé. Malgré l’arrivée de cinq joueurs majeurs (Mendes, Lucas, Tatarusanu, Koné, Andersen), le club rhodanien a encore l’intention de se renforcer. En ce sens, le club vise principalement un défenseur polyvalent. Mais en parallèle, Juninho et Sylvinho aimeraient également s’offrir les services d’un milieu relayeur, lequel comblerait numériquement la perte de Tanguy Ndombele dans ce secteur de jeu. Et selon les informations de L’Equipe, un profil plaît beaucoup en interne, celui d’Orel Mangala.

« Cet international Espoirs belge, formé à Anderlecht, présente plusieurs avantages susceptibles de plaire à Lyon : il est jeune, 21 ans, mais déjà expérimenté et possède une grosse marge de progression et appartient à Stuttgart, relégué cet été en Deuxième Division allemande (...) L'OL pourrait en profiter. Il se murmure ainsi qu'une offre d'environ 12 millions d'euros pourrait être transmise au club allemand » indique le quotidien national, pour qui le deal est clairement possible entre Lyon et Stuttgart, bien que le club de D2 allemande ne soit pas contraint, financièrement, de vendre. Reste maintenant à voir si cette piste de la cellule de recrutement lyonnaise fera l’unanimité au sein du staff de Juninho, et si Lyon se lancera à fond sur cette piste assez peu onéreuse au vu des finances rhodaniennes.