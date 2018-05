OL : Bientôt l'OL règnera sur l'Europe, voilà pourquoi...

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi Lyon accueille la finale de l'Europa League, mais malheureusement pour les supporters de l'OL, c'est l'OM qui est concerné et pas Lyon. Mais les choses devraient rapidement s'améliorer pour le club de Jean-Michel Aulas qui flirte avec la finale depuis deux ans sans jamais l'atteindre. Invité de Culture Club, sur OL-TV, Florent Malouda estime que l'Olympique Lyonnais fait d'excellents choix stratégiques et que cela finira par payer sur le plan européen.

Et l'ancien joueur de l'OL et de l'équipe de France de préciser sa pensée. « A l'OL, le danger ne vient pas d’une seule personne, d'un seul joueur. Il y a énormément de talents individuels à l’Olympique Lyonnais. C’est un groupe jeune. L’enchaînement des saisons et le rythme de la coupe d’Europe s’acquièrent année après année. Il faut se dire que des jeunes joueurs comme c’est le cas à l’OL ne deviennent pas d’un seul coup capables de faire des miracles. Je veux dire aux supporters que ce qui se passe actuellement c’est peut-être préparer les prochaines belles saisons européennes qui vont venir », a confié Florent Malouda, très optimiste pour les saisons qui viennent, même si forcément le message aura du mal à passer en ce jour de finale OM-Atlético Madrid.