OL : Beye est fatigué par le Genesio-bashing permanent à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur de Manchester City et de Marseille ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais est vite redescendu de son nuage avec les matchs contre Nantes, Donetsk ou Paris. Une irrégularité qui agace les supporters, lesquels sont nombreux à considérer que le responsable de cette situation se nomme Bruno Genesio. Sur l’antenne de Canal Plus, Habib Beye n’était pas totalement de cet avis. S’il concède qu’analyser l’OL est presque impossible, l’ancien défenseur marseillais a tenu à défendre le coach rhodanien.

« On ne peut pas crier au génie quand Lyon va gagner à Manchester City, et dire que c’est une équipe de pipes 7 jours après. Le problème dans le football aujourd’hui, c’est que l’on juge tout sur l’instant, sans prendre aucun recul sur ce qu’il s’est passé auparavant. Chaque performance est jugée et entérinée. Mais si on prend la globalité du travail de Bruno Genesio en termes de statistiques, les chiffres parlent pour lui. On peut lui reprocher des choses comme le manque de caractère de son équipe sur certains matchs, mais à côté de ça, Lyon réussit des belles choses ces dernières années. Lyon est une équipe très difficile à analyser » a expliqué Habib Beye, lequel refuse de rejeter toute la faute sur Bruno Genesio. C’est tout de même à lui de régler les soucis de régularité et de caractère sur certains matchs de son équipe…