OL : Bertrand Traoré vendu au mercato ? Il lâche son scoop

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Même si le mercato est terminé en Premier League, il est encore ouvert pour trois semaines sur le reste du continent, et notamment en Ligue 1 où les mouvements vers l'Angleterre n'ont pas été si nombreux que cela. Parmi les joueurs qui étaient susceptibles de rejoindre le championnat anglais, le nom de Bertrand Traoré avait régulièrement été cité, Sylvinho n'étant pas particulièrement fan de l'attaquant de 23 ans. Mais ce vendredi matin, à l'heure où l'Olympique Lyonnais est à Monaco pour jouer son premier match de la saison de Ligue 1, l'international burkinabé est toujours avec ses coéquipiers de l'OL, et il semble ne pas vouloir entendre parler d'un transfert.

C'est ce que Bertrand Traoré confie dans Le Progrès. « Je suis là et bien là. J’ai fait la préparation avec l’OL, je m’entraîne, et si Dieu veut, je vais jouer contre Monaco. Il y a deux ans, quand je suis venu ici, je cherchais la stabilité, car j’avais beaucoup bougé au début de ma carrière, même si je suis encore jeune. Je changeais pratiquement de club chaque année, je partais en prêt un an, je revenais. Ici, on me fait confiance et on joue les premiers rôles. Je suis à 100 % à l’OL, je vais rester, et tout faire pour progresser avec ce groupe », prévient l'attaquant arrivé de Chelsea à l'Olympique Lyonnais en 2017 pour 10ME.