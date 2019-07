OL : Bertrand Traoré rend dingue l'Angleterre au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Longtemps durant ce mercato estival, il a été question d’un transfert à Everton pour Bertrand Traoré. En effet, l’international burkinabé a la cote en Premier League, et les Tofees se sont fortement intéressés à lui. L’opération ne s’est finalement pas faite mais du côté de l’Angleterre, de nombreux autres clubs lorgnent sur le n°10 des Gones. Et à en croire les informations obtenues par le média britannique Team-Talk, c’est au tour de West Ham de manifester avec beaucoup de force son intérêt pour l’ailier droit de l’OL, dont le profil est apprécié en interne par Juninho et par Sylvinho.

Reste que les Hammers pourraient avoir des difficultés à boucler cette opération, après avoir dépensé plus de 50 ME pour recruter Sébastien Haller. En revanche, deux mastodontes anglais aux moyens bien plus importants sont également à l’affût. « Des sources proches de Lyon pensent que Tottenham et Arsenal envisagent également de recruter Bertrand Traoré » indique le média. Reste que pour l’heure, les Gunners sont focalisés sur Nicolas Pépé afin de renforcer le couloir droit de leur attaque. Reste à voir si en cas d’échec dans les négociations avec le Lillois, la piste Bertrand Traoré sera activée. A première vue, cela a du sens. Quant à Tottenham, l’intérêt pour le Lyonnais a de quoi surprendre mais avec les clubs anglais, rien n’est impossible en période de mercato.