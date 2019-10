OL : Bertrand Latour tente de rassurer sur le cas Garcia

Dans : OL, Ligue 1.

Savoir que Rudi Garcia s'installe sur le banc de l’Olympique Lyonnais donne des boutons à une majorité de supporters de l’OL, même si le technicien français est tout de même le dernier à avoir emmené une équipe tricolore en finale d’une coupe d’Europe, laquelle s’est d’ailleurs jouée au Groupama Stadium. Mais ce que l’on reproche surtout à l’ancien coach de l’Olympique de Marseille c’est une gestion désastreuse du mercato, et une incapacité à faire gagner son équipe face à des rivaux directs. Mais pour Bertrand Latour, à Lyon, Rudi Garcia sera sous le double contrôle de Jean-Michel Aulas et de Juninho, et forcément cela évitera quelques soucis en matière de recrutement.

« Lyonnais, observateurs, je comprends votre inquiétude au sujet de Garcia. Il est un bon coach, mais piètre recruteur - ce qui l’a mené à sa perte à l’OM. A Lyon, personne ne le laissera choisir ses poulains et couler le club », prévient le journaliste de RTL et de la chaîne L’Equipe, qui rappelle au passage que Jean-Michel Aulas n’est pas Jacques-Henri Eyraud et que le mercato est une affaire qui n’a jamais été confiée aux seuls entraîneur à l’Olympique Lyonnais. Après, les conseilleurs ne sont pas les payeurs...