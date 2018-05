OL : Bertrand Latour devient président du fan club de Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

La situation de Bruno Genesio semble relativement limpide désormais, Jean-Michel Aulas a décidé de garder son entraîneur la saison prochaine, mais à priori sans le prolonger cet été. De quoi agacer une certaine frange des supporters de l'Olympique Lyonnais. Evoquant cette situation, Bertrand Latour estime que ces derniers ont tout faux et que Bruno Genesio mérite clairement le respect.

« Je trouve que certains sont d’une extrême sévérité avec Bruno Genesio. Je ne dis pas que tout ce qu’il fait est bien, il fait des erreurs, mais il est capable de reconnaître ses erreurs. L’an dernier, l’OL a vendu Lacazette meilleur buteur du club, Tolisso qui venait de faire sa meilleure saison, Gonalons capitaine depuis des années et on les remplace par Tanguy Ndombele qui jouait en L2, Mariano Diaz qui a joué un match avec le Real Madrid et Bertrand Traoré. Et avec cela il réussit une qualification directe en Ligue des champions. Alors évidemment se faire éliminer par Moscou en Europa League c’est scandaleux, mais ce n’est pas la faute de Genesio s’ils ont trois occasions dans les 30 premières minutes et qu’ils les ratent, et qu’après ils font n’importe quoi (...) Evidemment il y a des défaites qu’on peut lui attribuer, mais on est injuste avec lui », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Bertrand Latour, pas d'accord avec ceux qui tapent sur l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.