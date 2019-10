OL : Bernès est un sale menteur ? La réponse cinglante de Fekir

Dans : OL, Mercato.

Dans un entretien accordé à Canal+, Jean-Pierre Bernès, qui était l'agent de Nabil Fekir lors du mercato 2018, a affirmé que si le joueur de l'Olympique Lyonnais n'avait pas signé à Liverpool l'an dernier c'est parce qu'il avait fait intervenir au dernier moment son beau-frère et des avocats. Une attitude qui aurait écoeuré les dirigeants des Reds, d'autant que le clan Fekir aurait réclamé sa part de la commission. Mais ce samedi soir, l'avocat de Nabil Fekir a apporté une réponse cinglante à Jean-Pierre Bernès, qui n'est plus le représentant de l'ancien lyonnais.

« Nabil Fekir est consterné par les propos mensongers tenus par Jean-Pierre Bernès dans son interview, qui le salissent gravement, lui et sa famille. S'agissant du transfert avorté à Liverpool, Nabil Fekir n'a été prévenu que la veille au soir qu'une réunion de signature devait avoir lieu le lendemain. Il n'avait alors pas la moindre information sur les contrats. Seule une feuille de bloc-notes rédigée sur un coin de table lui avait été transmise. En raison de cette impréparation totale, il a souhaité que des avocats et un tiers de confiance soient présents. À aucun moment, les conseils de Nabil Fekir n'ont renégocié les conditions financières avec le club de Liverpool et encore moins demandé ''d'arrêter tout’’. Les échanges se sont déroulés dans un climat serein entre professionnels. Le beau-frère de Nabil, présent en tant que tiers de confiance, n'a eu aucun échange avec les représentants du club. Prétendre qu'il était là comme ''agent de joueur'' pour toucher ''une commission'' est faux et diffamatoire. Nabil Fekir n'a pas souhaité poursuivre sa relation avec Jean-Pierre Bernès à l'échéance du contrat, au mois d'avril 2019, ce qui est son droit le plus strict », a fait remarquer maître Antoine Landon.