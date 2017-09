OL : Bergame met Lyon au niveau de la Juventus

Dans : OL, Europa League, Serie A.

Maitre tacticien reconnu pour cela en Italie, Gian Piero Gasperini n’est, contrairement à son équipe, pas un novice en ce qui concerne les rencontres européennes.

Ancien joueur et aussi entraineur adjoint à la Juventus, le technicien est également passé par la Genoa, l’Inter Milan ou Palerme avant d’atterrir à Bergame, où il fait des véritables miracles. Amené à évoquer le gabarit de l’adversaire de ce jeudi soir, Gasperini s’est montré très élogieux envers l’OL, comme il l’avait aussi été avec Everton, ce qui n’avait pas empêché sa formation de battre les Anglais sur le score de 3-0 il y a deux semaines de cela. Les Lyonnais sont prévenus.

« On fait figure un peu de novice et il est certain que nous n’avons pas l’expérience de Lyon. Mais, c’est une aventure exceptionnelle et on va continuer à se donner à fond. On sait que si on réussit un bon résultat, on aura déjà dégagé une partie de la route. En tout cas, on veut passer cette phase de poules. L’OL ? Les résultats parlent pour elle avec, notamment, cette demi-finale de la saison dernière. Elle a rajeuni son effectif et tous ses joueurs sont des joueurs de haut niveau. C’est une équipe qui court beaucoup et est également très technique. En plus, elle est redoutable à domicile. On a joué la Roma et le Napoli et on reçoit la Juventus dimanche. On s’attend à un adversaire de cette stature, mais on ne la laissera pas s’installer dans son jeu. On veut représenter le football italien le mieux possible », a livré le coach de l’Atalanta, qui se prépare en tout cas à jouer un grand d’Europe. A l’OL de se mettre à la hauteur du niveau auquel s’attend l’entraineur italien.