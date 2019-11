OL : Benzema à Lyon, Riolo mort de rire !

Dans : OL.

Ce mardi soir, Juninho a fait son effet en annonçant qu’il rêvait de faire revenir Karim Benzema du Real Madrid à l’Olympique Lyonnais, et surtout qu’il allait prochainement s’y employer afin de permettre à l’ancienne pépite de l’OL de finir sa carrière dans le Rhône.

Un projet qui a de quoi faire saliver tous les suiveurs de l’OL, même s’il est évident que ce sera très difficile à réaliser avec toutes les données à prendre en compte. Néanmoins, imaginer Karim Benzema à la pointe de l’attaque avec son talent et son expérience, cela peut clairement donner une autre dimension au projet lyonnais. Et bien pas du tout pour Daniel Riolo, pour qui il s’agit d’une idée totalement illusoire et surtout très mauvaise, le buteur madrilène n’étant visiblement pas une garantie sportive de performance dans un ou deux ans.



« C’est une aberration. Il ne viendra jamais. C’est même pas un rêve. Si tu as un projet ambitieux, tu ne prends pas un mec en fin de carrière. Benzema aujourd’hui il est au top. Ce qu’il fait en ce moment, c’est fantastique. Mais dans deux ans, qu’est ce que tu en sais qu’il sera aussi performant, tu lui offres pas une retraite dorée. Si jamais il se blesse et il ne peut faire que six mois. Les belles histoires, ça se vend bien. Un joueur offensif passé 32-33 ans, ce n’est plus vendeur en Europe », a livré le polémiste de RMC, pour qui les expériences de Cristiano Ronaldo à la Juventus ou de Franck Ribéry à la Fiorentina montrent que les idées belles sur le papier se terminent souvent mal. Discutable, même si forcément, un joueur est en général moins fort à 34 ans qu'à 27...