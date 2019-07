OL : Belle prime et gros salaire, il touche le jackpot à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En tout début de mercato, l’Olympique Lyonnais surprenait pas mal de monde en s’attachant les services de Ciprian Tatarusanu. Et pour cause, l’ancien gardien du FC Nantes était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste, et l’OL s’est payé le luxe de se l’offrir pour être simplement la doublure d’Anthony Lopes. Si l’international roumain accepte cette situation, avec évidemment l’envie de griller la politesse au Portugais, il n’a néanmoins consenti aucun effort sur le plan financier. Bien au contraire…

En signant à l’Olympique Lyonnais, Ciprian Tatarusanu a touché un petit jackpot. Et pour cause, Le Progrès affirme que l’ancien portier du FC Nantes a touché une juteuse prime d’un million d’euro à la signature. Par ailleurs, son salaire n’est pas vraiment celui d’un gardien remplaçant puisque dans la capitale des Gaules, Ciprian Tatarusanu perçoit « bien au-delà de 100.000 euros par mois » selon le quotidien lyonnais. De quoi étonner les supporters, même si la venue de Ciprian Tatarusanu est également là pour combler un éventuel départ surprise d’Anthony Lopes, lequel n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire dans un an.