OL : Basile Boli a parlé à Jean-Michel Aulas, et tout va bien...

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Membre du conseil d'administration de l'Olympique de Marseille, Basile Boli, qui était revenu à l'OM à la demande de Vincent Labrune, n'a pas vraiment apprécié les récents échanges entre Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas. D'autant plus le héros de 93 estime que les deux présidents sont plutôt de la même trempe, comme il l'a confié ce lundi soir à L'Equipe. Basile Boli en a même récemment et directement parlé avec le patron de l'Olympique Lyonnais.

« J’ai eu Aulas au téléphone. Je ne m'inquiète pas pour leur relation. Je pense que Jacques-Henri est le modèle du futur grand président. Et Jean-Michel, il sent venir une nouvelle génération. C'est comme quand Aimé Jacquet me disait : "Basile, je crois que tu vas laisser ta place à Marcel Desailly." Bon, au début, tu ne le vis pas bien et après tu vois qu'il avait raison (rires). Quand on est là depuis trente ans, les mecs connaissent ton visage. Ça joue aussi un peu. Mais je pense que les arbitres sont honnêtes. J'ai vécu ça à Auxerre avec Guy Roux qui leur foutait la pression tout le temps. C'était pire qu'Aulas. C'est le jeu. Celui qui arrive doit s'affirmer », a confié Basile Boli, pas du tout inquiet d'une éventuelle brouille à long terme entre le président de l'OL et son homologue de l'OM.