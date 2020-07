OL : Bard sème la panique, opération surprise au mercato

Dans : OL.

En milieu de semaine, la presse allemande a révélé l’existence d’un accord entre Melvin Bard (OL) et le Bayern Munich.

Jugé comme extrêmement prometteur en interne, le défenseur de l’Olympique Lyonnais ne semble toutefois pas encore avoir les faveurs de Rudi Garcia. Avant l’interruption de la saison en raison de la pandémie de Covid-19, l’entraîneur des Gones privilégiait en effet Fernando Marçal, Youssouf Koné et Maxwel Cornet au poste de latéral gauche. Cela n’a pas manqué d’exaspérer une bonne partie des supporters de l’OL, mais le club rhodanien pourrait rectifier le tir dans les jours à venir afin de s’éviter un départ catastrophique de Melvin Bard pour le Bayern Munich. Preuve que Lyon s’active, le club cherche d’urgence une porte de sortie à Fernando Marçal, selon David Barbet.

Bien que polyvalent, le Brésilien occupe une place d’extra-communautaire, et ne s’est jamais réellement imposé comme un titulaire à Lyon, que ce soit en défense centrale ou sur le côté gauche. Par ailleurs, le journaliste indique que Juninho et Jean-Michel Aulas pourraient sacrifier Youssouf Koné, dans le scénario où Fernando Marçal ne trouverait pas de porte de sortie. L’objectif des Gones est plus que jamais de se délester d’un joueur au poste de latéral gauche afin d’envoyer un message fort à Melvin Bard, en lui prouvant qu’il peut au minimum devenir le n°2 dans ce secteur de jeu. Reste à voir si cela suffira à convaincre le défenseur de l’OL, qui a bien compris au cours des derniers mois qu’il n’avait pas une cote folle auprès du staff de Rudi Garcia. Après avoir perdu Pierre Kalulu et Amine Gouiri, Lyon refuse de voir partir une nouvelle pépite formée au club, et s’active pour s’éviter une petite catastrophe…