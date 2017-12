OL : Balbir est devenu fan de l'OL version Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio peut être fier de son équipe. Deuxième de Ligue 1 après la 17e journée, et qualifié pour les 16es de finale de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais répond présent sur tous les tableaux.

Même si la trêve n’est pas encore arrivée, on peut déjà affirmer que le club rhodanien a réussi sa première partie de saison, malgré les critiques subies il n’y a pas si longtemps. C’était lorsque les Gones enchaînaient les matchs nuls après avoir mené au score. A ce moment, l’entraîneur lyonnais n’était pas épargné. C’est pourquoi le journaliste Denis Balbir a tenu à souligner la qualité de son travail.

« Ce club est dans une vraie dynamique européenne. Mentalement, je trouve que cette équipe est solide, construite pour tenir sur deux tableaux avec un turn-over intelligent et un coach qu’on a trop souvent et injustement critiqué, a estimé le chroniqueur de But. Je suis content qu’on cogne un peu moins sur Bruno Genesio. Pour moi, il fait un très bon travail cette saison. »

Genesio a su gérer la transition

« Avec les départs de Tolisso, Lacazette et consorts l’été dernier, la transition n’était pas simple, a rappelé notre confrère. Aujourd’hui, où en est l’OL ? L’équipe est dans le haut du tableau, présente en seizième de finale d’Europa League et a gagné un derby historique à Saint-Etienne (0-5). » Faire taire les critiques avec la manière, une sacrée performance de la part de Genesio !