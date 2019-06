OL : Avantage Lyon pour cette pépite de 19 ans aux Pays-Bas !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Dans la perspective du départ de Ferland Mendy au Real Madrid, lequel pourrait être officialisé ce mercredi, et d'une refonte de la défense sous les ordres de Sylvinho, l'Olympique Lyonnais semble avoir pris les devants dans un dossier défensif. Car ce mardi, le média néerlandais ELF Voetbal affirme que l'OL est en passe d'obtenir la signature de Diego Palacios, défenseur international U20 équatorien de 19 ans qui évolue depuis un an au Willem II, formation qui s'est classée à la 10e place du dernier championnat des Pays-Bas. Prêté pour un an par la Sociedad Deportiva Aucas (Equateur) à la formation néerlandaise, Diego Palacios a donné satisfaction, au point de disputer 32 rencontres lors de la saison 2018-2019.

Lié jusqu'en 2023 avec le club équatorien, le jeune défenseur serait proche de l'Olympique Lyonnais, et cela malgré la concurrence de l'Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven. L'affaire pourrait être d'autant plus belle pour l'OL que la valeur de Diego Palacios est estimée pour l'instant à 1,5ME, même si forcément le simple fait que l'intérêt de Lyon soit connu a probablement incité les dirigeants de la Sociedad Deportiva Aucas à se montrer plus gourmand. Reste à finaliser tout cela, à priori ce sera après le 30 juin. Pour les supporters de l'OL qui veulent en savoir plus sur Diego Palacios, ce mardi il jouera en demi-finale du Mondial U20 avec l'Equateur contre la Corée du Sud.