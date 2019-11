OL : Aussi fort que Benzema, il joue à Lyon et ce n'est pas Depay

Dans : OL.

Malgré un début de saison difficile, l’Olympique Lyonnais peut s’appuyer sur deux joueurs ultras-décisifs en attaque. Memphis Depay bien-sûr, mais également Moussa Dembélé…

L’avant-centre tricolore, qui figure dans la short-list de Manchester United en vue du mercato hivernal, affiche des statistiques impressionnantes en championnat. Et pour cause, au moment de tirer un premier bilan des meilleurs buteurs européens de la saison, l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais est en très bonne position. En effet, avec 10 buts en 13 participations en Ligue 1, l’ancien buteur du Celtic Glasgow est tout simplement le cinquième meilleur buteur européen, si l’on ne prend en compte que les buts marqués dans les championnats nationaux.

L’avant-centre rhodanien talonne un certain Karim Benzema, lequel a inscrit autant de buts que lui, mais en participant à une rencontre de moins. Devant le Lyonnais et le Madrilène, Jamie Vardy (12 buts en 13 matchs), Ciro Immobile (15 buts en 13 matchs) et l’inévitable Robert Lewandowski (16 buts en 12 matchs) dominent ce classement. Sans aucun doute, la présence de Moussa Dembélé auprès de ces grandes stars européennes ne devrait pas pousser Jean-Michel Aulas et Juninho à le vendre au mercato hivernal, alors qu’il figure dans les radars des plus grands clubs anglais. Très récemment encore, Manchester United, qui recherche impérativement un attaquant pour le mois de janvier, était de nouveau associé à Moussa Dembélé. Il paraît aujourd’hui improbable de voir Rudi Garcia valider ce départ…