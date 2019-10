OL : Aulas vote Garcia, Nabil Djellit est sous le choc

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche soir, L’Equipe et RMC lâchaient une véritable bombe au sujet du futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Effectivement, les deux grands médias nationaux affirmaient que Rudi Garcia était désormais le grand favori pour succéder à Sylvinho, loin devant Jocelyn Gourvennec ou encore Laurent Blanc. Les discussions contractuelles ont débuté entre l’ancien coach de l’OM et Jean-Michel Aulas, preuve que les choses sont très avancées et qu’une signature de Rudi Garcia dans le Rhône lundi ou mardi est totalement possible.

Un choix incompréhensible de la part de la direction lyonnaise selon Nabil Djellit, qui n’en croit pas ses yeux et ses oreilles. « 3h28, je découvre et je suis sous le choc. Je me mouille le cou. Donc, il a très bien bossé à Lille, bien bossé à la Roma mais il a plombé sévèrement l'OM (pas de C1, plus une tune...). Il se plaindra peut-être moins de l'arbitrage à l'OL » a lâché avec un brin d’ironie et une grande dose d’incompréhension le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Et au vu des réponses de la part des supporters lyonnais sous son tweet, il semblerait que Nabil Djellit ne soit pas le seul à trouver étrange ce choix du président Jean-Michel Aulas et du directeur sportif Juninho.