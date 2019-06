OL : Aulas verrouille ce Lyonnais, il est intransférable

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C’était annoncé depuis des semaines et cela se confirme en ce début de mercato, de nombreux joueurs de l’Olympique Lyonnais sont très sollicités à travers toute l’Europe. Ferland Mendy a déjà été transféré au Real Madrid, Tanguy Ndombele est dans le viseur de Tottenham et de la Juve, et Houssem Aouar plaît beaucoup aux cadors anglais tels que Liverpool ou Manchester City. Néanmoins, un éventuel transfert de l’international espoirs français est tout simplement inenvisageable selon Bilel Ghazi.

Pour le journaliste de L’Equipe, interrogé par les fans de l’OL sur Instagram, Houssem Aouar est absolument intransférable aux yeux de Jean-Michel Aulas. Il est tout simplement le seul Lyonnais à jouir de ce statut particulier dans l’esprit du président rhodanien, qui verrait au contraire d’un bon œil un départ de Nabil Fekir. Mais cela ne se bouscule pas au portillon pour le capitaine de l’OL, bien moins courtisé que son coéquipier du milieu. D’autant que selon le spécialiste du mercato pour le quotidien national, Liverpool, souvent associé à Fekir, apprécie davantage Aouar, joueur suivi par les Reds depuis de longues années maintenant.