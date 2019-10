Dans : OL, Ligue 1.

Profitant de la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais prend son temps pour trouver son futur entraineur.

En raison des mauvais résultats, Sylvinho a été mis sur le côté, et convoqué à un entretien pouvant déboucher sur son licenciement. Guère habitué à se séparer de ses entraineurs sous contrat, l’OL entend toutefois négocier du mieux possible ce départ qui pourrait coûter plusieurs millions d’euros, le Brésilien venant tout juste de s’engager avec le club rhodanien. Jean-Michel Aulas sera en tout cas sans pitié si jamais il venait à trouver une faille pour limoger son technicien sans avoir à débourser un centime.

« On se retrouve dans une situation juridique particulière et on ne se débrouille pas trop mal sur les ruptures de contrat... On ne veut pas faire comme notre voisin stéphanois et s'en mordre les doigts. Car ça peut coûter cher en transaction... », a ainsi lancé le président de l’OL, qui fait référence dans la première partie de sa phrase au limogeage de Claude Puel. Ce dernier n’a pas touché un centime sur les 7 ME demandés pour la rupture de son contrat, les Prud’hommes ayant jugé que le fait de ne pas répondre aux mails de son président représentait une « insubordination » et donc une faute grave. L’OL va-t-il trouver une nouvelle faille chez Sylvinho pour éviter de payer plein pot cette erreur de casting qui a duré quatre mois ? Réponse en début de semaine prochaine, lors de l’entretient prévu avec l’entraineur brésilien et ses conseils.