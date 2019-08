OL : Aulas va adorer, Memphis veut rester à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Longtemps, la communication de Memphis Depay a irrité Jean-Michel Aulas et les supporters de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’international néerlandais a régulièrement donné l’impression qu’il était pressé de quitter le Rhône afin de rejoindre un club plus huppé en Europe. Mais cet été, les choses semblent avoir évoluées. Sylvinho est arrivé au côté de Juninho, une ambition nouvelle s’est emparée de l’OL et cela semble avoir eu un effet plutôt positif sur Memphis, lequel a confié dans les colonnes de L’Equipe qu’il n’était plus si pressé que cela de vider son casier du Groupama Stadium.

« Je pensais passer une saison et demie ici. Quand même, en deux ans et demi, j’ai eu des statistiques... Au printemps 2018, après ma grande fin de saison, je me suis dit que j’allais bouger. Mais je suis resté, j’ai continué à avoir des stats. (...) Aujourd’hui, tout va bien, c’est un club magnifique, et j’ai trouvé mes marques, malgré les moments difficiles. Je suis à Lyon, et je veux donner le meilleur de moi pour Lyon, pour la ville. J’ai très envie de cette saison. Le reste, on verra » a-t-il indiqué, afin de balayer définitivement les quelques doutes qui entouraient encore son avenir. Cette fois c’est certain, Memphis sera Lyonnais pour la saison 2019-2020.