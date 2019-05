OL : Aulas tire le signal d'alarme, Lyon ne doit pas s'enflammer !

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l'Olympique Lyonnais a fait un grand pas vers la troisième place de Ligue 1 après sa victoire probante dimanche soir à Marseille, un succès boosté par la défaite de l'ASSE face à Montpellier, Jean-Michel Aulas ne crie pas victoire trop vite. L'OL a beau avoir retrouvé des couleurs depuis l'annonce de Bruno Genesio, le président du club rhodanien se méfie énormément du prochain rendez-vous contre Caen au Groupama Stadium. Et Jean-Michel Aulas appelle à la mobilisation générale des supporters et de ses joueurs afin d'éviter une mauvaise surprise.

Et dans la foulée du triomphe au Vélodrome, JMA a été clair. « Maintenant, il ne faut pas se relâcher parce que l’on sait que ce sera très difficile avec le match contre Caen à la maison. Caen peut sauver sa saison en venant faire ce qu’il faut à Lyon. On va rester les pieds sur terre, il faut que nos supporters fassent un triomphe à notre équipe samedi, à Bruno aussi parce que franchement ce que l’on a vu contre l’OM en qualité de jeu, en organisation tactique, en jouant comme à domicile avec un pressing très haut et presque quatre attaquants, c’est du grand Bruno, du grand coaching. Et ce sera bien si cela nous permet d’avoir cette troisième place et ce sera bien aussi si Chelsea bat Arsenal en finale, car ça serait une saison réussie. Mais là je sens qu’on est sur la bonne voie, même s'il ne faut surtout pas s'enflammer », a lancé, sur OLTV, Jean-Michel Aulas.