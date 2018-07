OL : Aulas tient parole et fait une « folie » pour Herrera !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l’a confirmé dans les colonnes de L’Equipe lundi : l’Olympique Lyonnais ne devrait se renforcer qu’à deux postes cet été. La priorité absolue des décideurs rhodaniens est évidemment un défenseur central pour épauler Marcelo. Mais un milieu de terrain est également désiré par l’état-major de l’OL. A ce poste, le nom d’Hector Herrera revient avec insistance. Mais qu’en est-il réellement ? Il semblerait que Lyon, qui pourrait « faire une ou deux folies » selon Jean-Michel Aulas, soit passé à l’offensive.

En effet, le compte Euro-United affirme que « l’Olympique Lyonnais a fait une offre au FC Porto pour Hector Herrera ». Que les supporters rhodaniens ne s’enflamment pas (encore) : pour l’heure, il n’y a pas d’accord entre les deux parties. Si le montant de l’offre lyonnaise n’a pas été dévoilée, « le club club portugais temporise pour le moment, en attente d’une offre plus élevée pour le milieu mexicain ». On l’a compris, le FC Porto souhaite faire monter les enchères. Et cela devrait, malheureusement pour Lyon, être possible. En effet, la cote du joueur a explosé après que celui-ci a brillé durant le Mondial en Russie. Du côté de la capitale des Gaules, on espère forcément une issue rapide, histoire d’officialiser une recrue de calibre internationale.