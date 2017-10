OL : Aulas tente d'éteindre à sa sauce la polémique avec Gonalons

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien capitaine de l'Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons n'a pas apprécié que Jean-Michel Aulas dise qu'il avait été celui qui avait demandé et obtenu la tête d'Hubert Fournier il y a deux saisons. Le week-end dernier, le président de l'OL avait en effet affirmé que la seule fois où il avait viré un entraîneur en cours de saison c'était à la demande son capitaine.

Se sentant clairement visé, le milieu de terrain parti lors du dernier mercato à l'AS Rome avait fait savoir via un message sur Twitter ce qu'il pensait des propos de Jean-Michel Aulas, l'agent de Maxime Gonalons y allant aussi de ses reproches. Mais ce samedi, le patron de l'Olympique Lyonnais veut remettre les pendules à l'heure. « J’ai d’abord répondu sur Bruno Genesio en précisant qu’il avait l’adhésion du vestiaire. Et ensuite, j’ai évoqué le fait que le capitaine de l’équipe était venu me faire savoir à l’époque que le vestiaire n’écoutait plus Hubert Fournier. Mais je n’ai pas cité le nom de Maxime Gonalons. Ce dernier parlait au nom de groupe. Et je n’ai pas voulu attaquer Maxime Gonalons, ce n’était pas dirigé contre lui, et je répète, j’ai évoqué le capitaine, le représentant de l’équipe », précise, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas. Dommage de ne pas avoir dit tout cela la première fois...