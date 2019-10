OL : Aulas sort sa fameuse punchline d’avant derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Cette semaine, l’Olympique Lyonnais a quelque peu retrouvé le sourire grâce à sa belle victoire à Leipzig en Ligue des Champions (2-0).

Sur la pelouse du RBL, le club rhodanien a mis fin à une série de sept matchs de suite sans le moindre succès. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’OL est tiré d'affaire. Car en cas de chute dans le derby à Saint-Etienne dimanche, Lyon retomberait en plein dans la crise. Sauf que ce revers, qui n’a plus eu lieu depuis 2017, Jean-Michel Aulas refuse d’en entendre parler, surtout depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc des Verts.

« On voit les événements se succéder. On essaie de résoudre nos propres problèmes. On a une certaine force de conviction. Un derby, il faut toujours le gagner. La pression est effectivement sur Saint-Etienne car ils ont changé d’entraîneur et ils jouent à domicile. Donc à eux de jouer et nous on va se défendre. Puel ? J’espère qu’ils n’ont pas changé d’entraîneur pour nous battre parce qu’ils vont être déçus (sourires). Sylvinho ? Quand vous gagnez des matchs, vous n’êtes pas dans la même situation que lorsqu’il y a des défaites… Mais comme je l’ai déjà dit, j’ai une confiance absolue en Juninho et Sylvinho. On fera le bilan après car, pour l’heure, nous ne sommes pas bien classés. Ceci étant, la confiance est restée intacte et la démonstration de force à Leipzig était vraiment intéressante », a avoué, sur Olympique-et-Lyonnais, le président des Gones, qui sait que son OL doit impérativement retrouver le goût de la gagne en championnat. Incapable de gagner en L1 depuis la mi-août, Lyon n’a qu’un seul point d’avance sur son ennemi et donc sur la zone rouge. L’heure est grave.