OL : Aulas sort les muscles, il peut tout refuser pour Fékir

Dans : OL, Mercato.

Actuellement en Russie pour assister à la Coupe du Monde 2018, Jean-Michel Aulas a fait un point sur le dossier chaud de son mercato estival, à savoir celui de Nabil Fekir.

Après avoir validé son retour en Ligue des Champions pour la saison prochaine, grâce à sa troisième place finale en Ligue 1 en mai dernier, l’Olympique Lyonnais a de grands objectifs pour l'exercice 2018-2019. Sous la houlette de Bruno Genesio, le club rhodanien veut redorer son blason sur la scène européenne tout en se rapprochant encore un peu plus des trophées en France. Mais pour cela, Lyon va devoir renforcer son effectif pendant le mercato. Et la première étape est de conserver ses meilleurs joueurs, ce qui n'avait pas été le cas en 2017, avec les principaux départs de Tolisso et de Lacazette. Autant dire que Jean-Michel Aulas va mettre un point d'honneur à garder Nabil Fekir dans son groupe, malgré les intérêts de clubs étrangers.

« J’ai eu un échange avec lui le lendemain de la nuit où on a décidé d’arrêter la négociation avec Liverpool. Il était très serein. Je lui ai immédiatement dit que s’il souhaitait rester, on pouvait prolonger. Je l’avais dit avant, qu’on n’avait pas besoin de vendre. On a les moyens de garder Fekir. La tendance actuelle, c’est qu’on ne laisse partir personne pour avoir la meilleure équipe et qu’on la renforce comme prévu », a balancé, dans Le Parisien, le président lyonnais, qui avoue donc que son attaquant français est pratiquement intransférable. Si « la tendance forte est à ce qu’il reste à Lyon », tout pourra encore changer à son retour de la Coupe du Monde, surtout si de très grands clubs reviennent à la charge avec une offre de 70 millions d'euros. Le feuilleton Fekir n'est donc pas encore fini...