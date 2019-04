OL : Aulas se moque du monde, un journaliste hallucine

Dans : OL, Ligue 1.

Si les supporters sont nombreux à pointer du doigt Bruno Genesio après la défaite de l’OL contre Dijon samedi après-midi, les observateurs sont plus divisés. Et pour cause, Jean-Michel Aulas prend également cher dans les médias depuis sa conférence de presse surréaliste de la semaine dernière. Consultant pour La Chaîne L’Equipe, Grégory Ascher fait partie de ceux qui estiment que le président rhodanien est le responsable n°1 de la situation actuelle dans la capitale des Gaules. Il s’explique…

« Aulas est évidemment le principal responsable de la situation de l’OL. On peut dire que c’est Genesio, mais c’est une solution de facilité que de dire cela. Donnons-lui un petit peu de répit… Sur les derniers évènements, qui décide de mettre cette conférence de presse le soir du match contre Rennes ? Ce ne sont pas les fans, ce n’est pas Bruno Genesio, c’est Jean-Michel Aulas ! Il aurait pu dire « on voit à la fin de la saison ». Je veux bien que son entraîneur ait besoin d’être rassuré, mais ce n’était pas à trois jours près tout de même. Faire ce qu’il a fait en humiliant à ce point son entraîneur et en prenant médias et supporters pour des abrutis, c’est hallucinant » a confié le journaliste, pas fan du tout de la communication de Jean-Michel Aulas. Comme beaucoup de ses confrères actuellement.