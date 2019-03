OL : Aulas se fout de l'OM ou de l'ASSE, lui il veut doubler Lille !

Dans : OL, Ligue 1, LOSC, OM, ASSE.

Ce week-end, et malgré sa belle victoire contre Toulouse, l'Olympique Lyonnais n'a pas repris de terrain à Lille, pas plus qu'à Marseille. Mais pour Jean-Michel Aulas, il faut absolument que Bruno Genesio et ses joueurs se focalisent sur la place de dauphin du Paris Saint-Germain, et ne gèrent pas uniquement l'écart avec le quatrième de Ligue 1. Et pour aider son équipe à comprendre son message, le président de l'OL est revenu sur un duel qui a marqué à tout jamais l'histoire de l'Olympique Lyonnais.

« Ce que j’explique à Bruno Genesio et aux joueurs, c'est qu'il faut regarder l’équipe qui est devant nous, pas celles qui sont derrière. C’est comme en 2002, face à Lens : il faudra que l’on ait moins de trois points de retard lorsque nous recevrons Lille lors de la 35e journée. J’ai vu les déclarations de Christophe Galtier, qui a dit qu’il allait être difficile de résister à l’OL. C’est exactement ce qu’avaient dit les Lensois, en 2002... », rappelle, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas, qui n'a pas oublié ce fameux match face aux Nordistes qui avait permis à l'Olympique Lyonnais de décrocher le premier de ses sept titres consécutifs de champion de France. En 2019, il s'agira de s'assurer la deuxième place de Ligue 1, mais c'est déjà cela.