Dans : OL, Mercato.

Désireux de faire venir des joueurs jeunes et prometteurs pour mieux préparer l’avenir, Jean-Michel Aulas a joint immédiatement la parole aux actes.

Oumar Solet a rejoint l’effectif professionnel en provenance de Laval, avec la réputation d’un défenseur central en devenir. Dans les prochains heures, c’est Martin Terrier qui devrait s’engager avec l’OL, après les différentes validations administratives un peu plus longues que prévues. Mais l’essentiel est là et le président lyonnais a pris la parole sur OL TV pour se féliciter de cette acquisition loin d’être gratuite, puisqu’elle pourrait coûter jusqu’à 15 ME à son club. Néanmoins, le jeu en vaut la chandelle selon le dirigeant rhodanien.

« Il ne devrait pas y avoir de départ. En revanche, on devrait signer un nouveau joueur pour l'année prochaine. La commission juridique a donné son feu vert mais ce n'est pas suffisant pour que le transfert soit bouclé. On peut imaginer que les choses se débloquent dans les prochaines 48 heures et que l'on puisse officialiser l'arrivée de cet excellent joueur avant le 31 janvier », a glissé un Jean-Michel Aulas qui pourra continuer à suivre Martin Terrier toute la saison sous le maillot de Strasbourg, même si c’est bien avec Lille qu’il a traité pour l’achat de l’attaquant de l’équipe de France espoirs.