OL : Aulas sait quand Lyon pourra se débarrasser du PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Déterminé à remporter un nouveau titre de champion de France, l’Olympique Lyonnais aura fort à faire pour détrôner le Paris Saint-Germain. A priori, ça ne sera pas pour cette saison.

Jean-Michel Aulas le reconnaît volontiers, la formation d’Unai Emery est largement au-dessus du lot en Ligue 1. Mais pour retrouver les sommets, le président du club rhodanien a pensé à un plan à long terme. En effet, JMA attend impatiemment un sacre du PSG en Ligue des Champions. Rien à voir avec l’indice UEFA. Non, le dirigeant lyonnais estime que son homologue Nasser Al-Khelaïfi rangera le chéquier une fois son rêve réalisé.

« J’ai une envie formidable de déloger le PSG, mais je ne pense pas que ce soit possible. Le PSG est vraiment trop fort cette saison et on le voit bien en Ligue des Champions. D’ailleurs, je lui souhaite vraiment de réussir dans cette compétition, a confié Aulas au Progrès. Quand le PSG aura gagné la Ligue des Champions, je me dis qu’il nous laissera un peu tranquille en France et qu’il investira moins. Les clubs français ont besoin de jouer la Ligue des Champions pour survivre. Pour Paris, c’est une question d’honneur, pour nous, c’est une question de survie. »

Aulas veut un Big Four en L1

« Marseille, Lyon, et Monaco doivent aller en Ligue des Champions. C’est une nécessité. Dans les années futures, quand le PSG accélérera moins vite, et que l’on pourra compenser grâce à la participation à la Ligue des Champions, on aura alors un championnat plus serré, a-t-il prédit. Je me souviens que le football anglais n’a jamais été aussi fort que lorsque le Big Four se livrait une bataille farouche. » Contre toute attente, le plus grand supporter du PSG en C1 est Lyonnais...