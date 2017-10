OL : Aulas s'extasie pour Fékir et Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, après la victoire 3-2 face à Monaco : « Sur le match, il y a ce but au mental, au moral. Depuis le début de saison, Nabil Fékir montre la voie à tous ses collègues. Maintenant, le plan défensif est un axe à améliorer, mais ça ne concerne pas que les défenseurs. On sait ce qu’on veut en Europa League et en Ligue 1 où on vise le podium cette année. Quand on voit la qualité de l’équipe, cela permet de répondre à ceux qui critiquent la qualité du jeu. On a d’excellents joueurs, j’ai une confiance absolue en eux. Et puis on a un coach qui sait résister à la pression. Ceux qui vont très haut sont ceux qui résistent dans la tempête. Bruno Genesio démontre ses qualités alors qu’il subit l’injustice de se faire critiquer ».