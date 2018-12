OL : Aulas s'en prend à l'OM, qui n'avait rien demandé

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Son équipe a beau être irrégulière, elle a provoqué de sacrées émotions à Jean-Michel Aulas depuis le début de la saison.

La victoire à Manchester City en Ligue des Champions évidemment. Mais également le succès obtenu contre l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium, quelques jours plus tard. Sur l’antenne de RMC Sport, le président de l’OL s’est félicité de ces deux moments particulièrement marquants de la saison du club rhodanien, pour l’instant.

« Le manque de régularité de mon équipe ? Non ça ne me rend pas fou du tout ! J’essaie d’analyser les points positifs, et cette équipe me donne tellement de bonheur quand elle gagne à Manchester City ou qu’elle écrase l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Cela permet de continuer à espérer » a expliqué Jean-Michel Aulas, lequel ne peut s’empêcher de narguer le club phocéen, même lorsque la question initiale n’a absolument rien à voir avec l’équipe de Rudi Garcia. Visiblement, le boss de l’OL se rappellera longtemps de cette victoire « écrasante » avec seulement deux buts d’écart. Un peu comme la récente défaite à domicile des Gones face à Rennes ?