OL : Aulas s'attaque à L'Equipe, mais ce n'est pas pour le futur entraineur

L’Olympique Lyonnais n’aime pas être attaqué par les médias, et encore plus à propos d’un sujet aussi sensible que celui de son centre de formation.

Depuis plusieurs saisons, le club rhodanien est reconnu pour sa formation. Leader en France et sur le podium en Europe, selon les derniers classements établis, l’OL Academy a tout pour rayonner : les nouvelles infrastructures, et les résultats, avec notamment un premier quart de finale en Youth League cette saison. Principal pourvoyeur des équipes de France de jeunes, Lyon semble toutefois en perte de vitesse avec son centre. Surtout quand on sait que le voisin stéphanois pousse, vu qu’il vient de remporter la Coupe Gambardella, un trophée que l’OL n’a plus remporté depuis 1997. Entre des problèmes internes et un changement de stratégie, la formation des Gones a par conséquent été quelque peu critiquée par L’Equipe jeudi. Une attaque pas au goût de l’OL, qui a réagi dans un communiqué.

« L’Equipe a abordé le sujet dit de la formation lyonnaise sous un angle qui n’aurait probablement pas manqué d’intérêt s’il avait été plus complet, pour ne pas dire plus objectif. Difficile en effet d’être crédible quand on ne demande pas la position officielle d’un club tout en prenant par contre bien soin de demander l’avis d’intervenants anonymes et de citer d’autres académies qui de notoriété ont des performances bien moindres. Personne ne peut échapper à la remise en cause pour espérer encore progresser. L’OL s’y efforce à son modeste niveau avec son Academy. Pour éviter de trop clocher, L’Equipe devrait ne pas en faire l’économie », explique l’OL.

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas‏ a même tenu à appuyer ce message : « Quelle mauvaise fois de la part de L’Equipe d’écrire des choses erronées sans même consulter le responsable de l’académie : Jean-François Vuillez. Même s’il n’est pas Bressan, il a aussi plein de choses à dire qui sont performantes. L’académie de l’OL est la numéro une ». Entre l’OL et L’Equipe, l’amour fou est désormais bien loin...